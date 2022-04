Die Problematik mit den Klassenfahrten in den Schulen im Saalekreis

Der wegen Corona in Geldnot geratene Landhof Wünsch empfängt erstmals seit Herbst Schüler auf Klassenfahrt. Doch viele Schulen haben bereits andere Pläne.

Wünsch/MZ - Auf eine Kindergruppe, die mit Rucksäcken und Koffern anreist und vor Ort für mehrere Tage Quartier bezieht, mussten die Vereinsmitglieder des Landhofs Wünsch ein Dreivierteljahr warten. Durch die Spezialisierung auf aktive Wandertage und Klassenfahrten sowie die Vermietung des Strohballenhauses für Feste und Feiern, was coronabedingt beides wegbrach, ist der Verein in finanzielle Not geraten. „Es herrscht großes Aufatmen“, beschreibt der Vorsitzende Andreas Schimpf Dienstag bei der Ankunft einer vierten Klasse der Grundschule Granschütz aus dem Burgenlandkreis deshalb die allgemeine Gefühlslage.