Die meisten Abgeordnete sind gegen die Impfpflicht

Merseburg/Berlin/MZ - Der heutige Donnerstag könnte der Tag der Entscheidung in puncto Impfpflicht werden. Dann soll der Bundestag über eine Reihe von Abgeordnetenanträgen zum Thema entscheiden. Nach dem eine Verpflichtung zum Impfschutz für alle Volljährigen wohl vom Tisch ist, hatten sich am Dienstag noch zwei Befürwortergruppen, vor allem aus Reihen der Ampelkoalition, zu einem Kompromiss zusammengefunden. Der sieht eine Impfnachweispflicht für alle über 60 Jahre in Kombination mit einer Impfberatung für alle Erwachsenen vor. Auf Verstöße könnten Bußgelder folgen.