Die Kameraden der Feuerwehr Bad Dürrenberg gibt es bald als Sticker

Mitglieder, Technik und Einsatzbilder der drei Ortswehren sind demnächst als Sammelbilder erhältlich. Wer alle haben will, muss wohl viel einkaufen gehen.

Bad Dürrenberg/MZ - Was haben David Beckham und Daniel Bucks gemein? Es gibt sie als Sammelsticker. Okay, im Fall von Daniel Bucks ist noch eine Futurzeitform gefragt. Denn er und seine Kameraden der Bad Dürrenberg Feuerwehr sind erst ab 19. Februar als Abziehbilder erhältlich. Dann startet im Edeka-Markt der Solestadt eine PR-Aktion für die Brandschützer, die Marktleitung, Stickerunternehmen und die Wehr in die Wege geleitet haben. „Die Firma Stickerstars hat gute Erfahrungen mit regionalen Fußballvereinen gemacht. Jetzt wollten sie das mit Feuerwehren probieren“, erklärt Bucks. „Es geht darum, der Feuerwehr ein Gesicht zu geben. Man weiß viel zu wenig, wer hinter der Wehr steht.“