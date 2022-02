Der Ruf nach mehr Sirenen für den Saalekreis

Merseburg/Mücheln/Querfurt/MZ - Nach der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist bundesweit eine Debatte nicht nur über Hochwasser- und Klimaschutz entbrannt, sondern auch über die Frage, wie sich die Bevölkerung im Ernstfall am besten und schnellsten warnen lässt. Als ein Favorit kristallisiert sich der Klassiker heraus: die Sirene. Deren Geheule ist für den Laien zwar oft undifferenziert, doch das Geräusch ist durchdringend und kann so zumindest dazu animieren, im Internet oder Rundfunk nach dem Grund des Alarms zu suchen. Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter (CDU) kündigte vergangene Woche an, das Sirenennetz ausbauen und aufrüsten zu wollen – denn das ist lückenhaft, auch im Saalekreis.

