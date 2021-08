Dekra verteilt wieder signalrote Kappen an ABC-Schützen im Saalekreis

Merseburg/MZ - Erstklässler oder Abc-Schützen - Kinder, die in die Schule kommen, haben in verschiedenen Teilen Deutschlands die unterschiedlichsten Namen. Gemeinsam ist ihnen, dass viele mit dem Schulbeginn zum ersten Mal regelmäßig allein im Verkehr unterwegs sind. Was für die Kinder oftmals die Bestätigung ist, jetzt „schon groß“ zu sein, bedeutet für viele Eltern Sorgen um ihre „Kleinen“ angesichts der Risiken, die unterwegs lauern.

Mehr Sicherheit: Dekra verteilt mit Partnern signalrote Kappen an Schulanfänger

Für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr engagiert sich die Sachverständigenorganisation Dekra seit vielen Jahren mit der Aktion „Sicherheit braucht Köpfchen“, die auch 2021 wieder aufgelegt wird. „Sicher unterwegs sein kann nur, wer von anderen gesehen wird und wer außerdem weiß, wie man sich im Straßenverkehr verhalten sollte“, so Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH in einer Pressemitteilung.

„An diesen beiden entscheidenden Punkten setzt unsere Aktion an.“ So werden von den 74 Niederlassungen in Deutschland – oft in Kooperation mit lokalen Partnern – signalrote Kappen an Schulanfänger verteilt, zusätzlich ausgestattet mit retroreflektierenden Elementen. „Die Kappen tragen sowohl bei Tageslicht als auch in der Dämmerung dazu bei, dass die Kinder einfach besser zu sehen sind“, so der Geschäftsführer.

Wegen der Pandemie konnten 2020 weniger Kinder erreicht werden als in Vorjahren

„Genauso wichtig ist aber, dass wir den neuen Verkehrsteilnehmern erklären, wie sie mit ihrem eigenen Verhalten für mehr Sicherheit sorgen können. Diese Kombination aus den Kappen einerseits und den Tipps für den Schulweg andererseits macht unsere Aktion aus.“

Im vergangenen Jahr konnten wegen der Corona-Pandemie in Deutschland etwas weniger Kinder erreicht werden als in den Vorjahren – 135.000 Kappen wurden ausgegeben. Zusätzlich zu den Kappen wird den Eltern geraten, auch bei Kleidung, Schuhen und Schulranzen der Kinder auf retroreflektierende, auffällige Elemente zu achten.

Tipps für Kinder und Eltern zum Thema „Sicherer Schulweg“ gibt die Begleitbroschüre zur Aktion. Sie liegt an den Dekra-Niederlassungen kostenlos aus sowie online unter www.dekra.de/kinderkappen. Dort gibt es auch Informationen zum richtigen Verhalten im Schulbus.