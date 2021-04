Das plant Leipziger Paar mit ehemaligen Hotel am Müchelner Markt

Mücheln - Das frühere Hotel am Markt in Mücheln hat nicht nur neue Besitzer gefunden. Innen wird derzeit auch fleißig gewerkelt, so dass es laut Plan im Juni eine Wiedereröffnung als „Gästehaus Geiseltalsee“ gibt. Christian Röhlinger und seine Frau Kristin Koch aus Leipzig waren im vergangenen Sommer auf die Anzeige eines Maklerbüros mit diesem Objekt aufmerksam geworden.

Beide sind zwar berufstätig, hatten sich aber überlegt, als zweites Standbein in die Tourismusbranche einzusteigen. Der gebürtige Thüringer Christian Röhlinger ist da nicht ganz unbeleckt. Er absolvierte eine Lehre in der Gastronomie und studierte in Richtung Tourismus.

„Das Gästehaus Geiseltalsee richtet sich besonders an Gruppen“

Von vornherein war klar, dass sie wegen ihres Wohnsitzes etwas innerhalb eines 100-Kilometer-Umkreises um Leipzig suchen. Nahe Naumburg schien ihnen reizvoll. Es wurde Mücheln. Die Stadt kannten sie zwar nicht. Aber Kristina Koch war zumindest der Geiseltalsee ein Begriff. Auch dass es sich um eine Weingegend handelt, machte ihnen das Angebot schmackhaft. Der erste Besuch blieb der neuen Besitzerin bis heute in sehr guter Erinnerung: „Das historische Flair, der Markt, der Kirchturm, der Innenhof des Gebäudes“, da habe ihr Herz gesprochen. Das angebotene Haus wurde dann von beiden gekauft.

Ihre Pläne damit haben die Leipziger auf ihre Lebenssituation abgestimmt. „Das Gästehaus Geiseltalsee richtet sich besonders an Gruppen“, erklärt Christian Röhlinger. Sieben Zimmer mit Bad, Gastraum mit Kamin, Küche zur Selbstversorgung, Grill und jede Menge Annehmlichkeiten möchte er seinen Gästen bieten. Familienfeiern, Jubiläen, Treffen mit Freunden, Firmenveranstaltungen - das alles könnte stattfinden.

Seit Jahreswechsel wird an Sanierung gearbeitet: aus Gaststätte wird Wohnküche

Denn es gebe ja auch einen Saal, der genauso gut Tagungsraum sein könnte und bis zu 40 Personen problemlos fasst. Absprachen zur Verpflegung könnten individuell getroffen werden. „Wir wollen flexibel sein, was Wünsche betrifft“, hat sich Christian Röhlinger vorgenommen. Frühstück sei selbstverständlich dabei. Aber es sollten schon mindestens zwei Übernachtungen gebucht werden.

Bevor es losgeht mit dem Empfang der ersten Gruppe, war aber zunächst eine Renovierung fällig. Seit dem Jahreswechsel wird gearbeitet. Die Bäder werden modernisiert, die Fliesen erneuert, die bisherigen Duschen mit einem sehr hohen Einstieg ausgetauscht. In der früheren Gaststätte entsteht eine Wohnküche mit separater Vorratskammer. Außerdem wird es eine Sauna und einen Waschmaschinenraum geben.

Sanierung des Hofes vom „Gästehaus mit Herz“

Für die Einrichtung und Dekoration ist Kristina Koch zuständig. Ihr Highlight wird draußen stehen. In den Innenhof sollen Outdoor-Betten ähnlich einem Riesenstrandkorb kommen, so dass man auf Wunsch unterm Sternenhimmel schlummert. „Oder wir nehmen sie für uns, wenn wir an den Wochenenden hier sind“, überlegt sie.

Dafür und für einen gemütlichen Aufenthalt im Freien muss aber im Hof einiges getan werden. Das Paar legt hier deshalb schon seit Wochen Hand an, beseitigt Wildwuchs, gärtnert und pflastert. Parallel dazu erkunden die Sachsen bei Ausflügen die Umgebung, damit sie den Touristen auch gute Tipps geben können.

Die Werbung für das „Gästehaus mit Herz“ ist bereits angelaufen. Es gibt Flyer und eine Internetseite mit vielen Fotos. Das macht sich schon bezahlt. Die ersten Buchungen gibt es. Nun muss nur noch das bestehende Corona-Übernachtungsverbot aufgehoben werden. Informationen unter: www.gaestehaus-geiseltalsee.de (mz/Diana Dünschel)