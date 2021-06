Das Comeback der CDU im Saalekreis

Merseburg - Michael Hayn ging in die Knie, ballte beide Fäuste und schrie die Freude hinaus Es bedurfte um 18 Uhr im CDU-Kreisbüro keines Blickes auf den Fernseher, auf dem der Unionsbalken in zuletzt unbekannte Höhen kletterte, um das Abschneiden der Christdemokraten zu erfahren. Der Jubel sprach für sich. Es war der Jubel des Erleichterung – fünf Jahre nach dem die im Saalekreis einst so erfolgsverwöhnte Partei alle Direktmandate an die AfD abtreten, bei folgenden Bundestags- und Kommunalwahlen weitere Rückschläge einstecken musste.

Tillschneider: „Weiter so“

Die Union ist zurück, lautete die Botschaft des Abends, die später noch eine Unterzeile bekam: Die im Saalekreis zuletzt so starke AfD ist geschlagen. Alle vier Direktmandate gehen zurück an die Union. Nicht knapp, sondern klar. Vor allem der landespolitische Neuling Sven Czekalla fuhr einen Erdrutschsieg ein, distanzierte den als Landtagsabgeordneten deutlich bekannteren AfD-Mitbewerber Daniel Wald um Längen. Mit über 40 Prozent erzielte er das stärkste Ergebnis aller CDU-Direktkandidaten im Kreis – und sah dafür zwei Gründe: Die Querelen, etwa um nicht gezahlte Sonderbeiträge, die die hiesige CDU in Grabenkämpfe verstrickte, seien in den vergangenen Jahren beendet worden, lautet der eine. Der andere heißt Reiner Haseloff.

Der Regierungschef war das Zugpferd auch für den hiesigen Wahlerfolg, da waren sich die CDUler, die vorm Kreisbüro mit Bier, Brause und Würstchen feierten, einig. Auch Kreischef Michael Hayn hob das hervor. Er war schon vor seinem Freudenausbruch zur ersten Prognose siegesgewiss gewesen, hatte nach eigenen Angaben fünf Wetten laufen, dass die Union ein Ergebnis 30 Prozent plus einfährt. Die hat er locker gewonnen. Als Grund dafür sieht er, dass AfD-Wähler von 2016 erkannt hätten, dass die Union doch deutlich bessere Sacharbeit leiste.

Bommersbach demütig

AfD-Kreischef Hans-Thomas Tillschneider würde da sicherlich widersprechen. Er, der den Abend wie die übrigen Direktkandidaten, die bis auf Stefan Wust wohl alle über die Liste in den Landtag einziehen, in Magdeburg verbrachte, sah die Gründe für den Unionserfolg auf Landesebene. Die CDU habe eine Angstkampagne gefahren, durch die sie ihre letzten Wählerpotentiale mobilisiert habe. Auch haderte er damit, dass mit „Die Basis“ und der FDP noch weitere Parteien als Gegner der Coronamaßnahmen wahrgenommen worden und dafür Wählerstimmen bekommen hätten. Die AfD hatte ihren Wahlkampf explizit gegen die Pandemiepolitik der vergangene Monate ausgerichtet.

Tillschneider suchte und fand in den Zahlen jedoch auch Positives: „Wir können feststellen, dass wir die Wählerstimmen von 2016 gehalten haben. Wir haben in absoluten Zahlen nichts verloren.“ Das sei das Mandat der Wähler an die AfD für ein „Weiter so“. Da die Landtagsfraktion aus den Fehlern von 2016 gelernt habe – damals gab es nach dem großen Erfolg viele Zerwürfnisse, einige Abgeordnete wie der Langeneichstädter Gottfried Backhaus verließen gar die Partei –, könne die AfD 2026 stärkste Kraft im Land werden, glaubt Tillschneider.

CDU-Mann Frank Bommersbach ist froh darüber, dass dies zumindest 2021 weiterhin die CDU ist. Er wirkte als er am späteren Sonntagabend vorm Kreisbüro eintraf eher erleichtert, als euphorisiert: „Das Ergebnis zeigt, dass die Leute, trotz aller Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, uns eine neue Chance geben. Die sollten wir mit Demut annehmen.“ Dafür bleiben ihm nun fünf weitere Jahre im Landtag. (mz)