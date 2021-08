Darum kritisiert die Geschäftsleitung von Leuna Harze die Forderung der Gewerkschaft

Leuna/MZ - Am Mittwochabend hatten sich Mitarbeiter der Firma Leuna Harze zu einer Protestaktion der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) versammelt. Dabei forderte die Gewerkschaft die Überführung in den Flächentarifvertrag und drohte mit einem Streik, wenn bis September nichts passiert.

„Stagnation bedeutet Rückschritt“: Es müssen Investitionen getätigt werden

Der Operative Leiter der Leuna Harze GmbH, Klaus-Peter Kalk, kritisiert die Forderungen der IG BCE. Diese seien für das mittelständische Unternehmen nicht umsetzbar. Man könne die Leuna Harze nicht mit Konzernen vergleichen. In die Mitarbeiter zu investieren, liege stets im Sinne der Firma. „Das darf sich aber nicht nur aufs Entgelt beziehen, es geht dabei auch um die langfristige Sicherung der Arbeitsplätze“, betont Kalk. Das wiederum bedeute, dass sich das Unternehmen stetig weiterentwickeln müsse.

Denn: „Stagnation bedeutet Rückschritt.“ Deshalb müssen Investitionen getätigt werden, so Kalk. Der Gewinn, den die Leuna Harze erzielt, werde daher sowohl in Personalkosten gesteckt, als auch in das Unternehmen selbst. „Wenn wir die Gehälter um 30 Prozent erhöhen würden, bliebe kein Gewinn mehr übrig und dann wäre die Investitionsfähigkeit nicht mehr gegeben.“ Das könne dann langfristig gesehen Arbeitsplätze gefährden.

Tariferhöhungen bereits 2020 und auch für 2021 geplant

Das Unternehmen habe 2014 einen Haustarifvertrag mit der Gewerkschaft abgeschlossen, welche sich in vielen Punkten an den Flächentarif anlehnt, beispielsweise in Sachen Urlaubsgeld und Jahresleistung. Diesen hatte die IG BCE vergangenes Jahr gekündigt. Man wolle sich auch bezüglich der Gehälter weiter annähern, so der Operative Leiter.

Im vergangenen Jahr habe man diese bereits von sich aus um 2,5 Prozent erhöht, diesen Monat folgen weitere 2,5 Prozent. „Da halten wir auch unser Wort.“ Zudem wäre man bereit, ab 2023 die betriebliche Altersversorgung einzuführen sowie Urlaubsgeld und Jahresleistung zu erhöhen. Doch die Gewerkschaft bestehe auf einen Flächentarif. Es werde zu weiteren Gesprächen kommen. Wann, sei noch offen.