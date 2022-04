Dank vieler Spenden: Wie die „OrCam“ der blinden Mia aus Schkopau hilft

Schkopau/MZ - Mia ist sieben Jahre alt. Ihr Lieblingsfach ist Sport. „Da kann man sich so schön bewegen“, findet die Zweitklässlerin. In der jüngsten Sportstunde hat Mia mit ihren Klassenkameraden Fangen gespielt, berichtet sie. Dabei könnte ihr zukünftig ihr neuer Alltagshelfer nützlich sein. Mia ist nämlich von Geburt an blind. Seit dieser Woche besitzt das Mädchen eine kleine Spezialkamera für ihre Brille, die ihr dabei hilft, sich zu orientieren und unter anderem bekannte Gesichter erkennen kann.