Dank Spendenaktion: Förderschule Großkayna erhält Spezial-E-Bike

Großkayna - Finley sitzt mit gesenktem Kopf in seinem Rollstuhl und hebt die Arme. So drückt der 13-Jährige aus, dass er unendlich glücklich ist. Auch Moritz (7) ist total begeistert. Er strahlt und winkt allen zu. Die beiden Jungs sind im Gehen stark eingeschränkt, sitzen im Rollstuhl. Wenn ihre Klassenkameraden von der Förderschule „Heinrich Kielhorn“ zu einem kleinen Radausflug am Großkaynaer See aufbrachen, konnten sie bisher maximal hinterherrollen oder geschoben werden.

Das E-Bike hat einen kleinen Wendekreis und fährt sogar problemlos rückwärts

Das ist jetzt vorbei, denn eine Spendeninitiative, zu der auch der Unterstützungsverein „Wir helfen“ der Mitteldeutschen Zeitung gehört, hat es möglich gemacht, dass die Schule ein Spezialfahrrad bekommt und jetzt auch Moritz und Finley den Fahrtwind im Gesicht spüren können. Dieses E-Bike für rund 10.000 Euro hat eine Plattform, auf der jeder beliebige Rollstuhl mit Spezialgurten sicher befestigt und so mit auf Tour genommen werden kann. Der Akku ermöglicht drei Geschwindigkeiten.

Das E-Bike hat einen kleinen Wendekreis und fährt sogar problemlos rückwärts. „Selbst ein Anstieg ist damit kein Problem“, sagt Volker Böhme von der Kielhorn-Schule, der an diesem Tag der Chauffeur ist. Schulleiter Jan Schirmer bedankt sich herzlich bei den Unterstützern. „Es ist so toll, dass wir jetzt kein Kind mehr zurücklassen müssen oder eben nicht mitnehmen können. Vielen Dank an alle!“ Das Spezialfahrrad wurde vom Reha-Rad-Centrum in Fraureuth (Sachsen) nach Großkayna gebracht. Der Schule konnte zuvor mehrere Modelle ausprobieren.

Radmobilität ist für die Förderschule Großkayna ganz wichtig

Das Gefährt kann auseinandergebaut werden, so dass es bei Bedarf auch in einem Fahrzeug transportiert werden kann. Die Klassen an der Förderschule haben aktuell im Durchschnitt sieben Schüler. „Manchen sieht man ihre Beeinträchtigung weniger an, andere werden bei uns sogar im Pflegebett beschult“, erzählt Schulleiter Schirmer.

Man gehe mit den Kindern oft an den See, mache draußen Unterricht. „Und Radmobilität ist dabei ganz wichtig.“ An der Spendenaktion beteiligten sich auch der Merseburger Lions Club, die Rotarier, die Saalesparkasse, Dell, Bayer Bitterfeld, Reha-Rad, die Stadtwerke Merseburg und Dow. Der Abiturjahrgang des Herdergymnasiums Merseburg, hat das Geld, das eigentlich für die Abschlussfeier gedacht war, gespendet. (mz)