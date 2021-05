Corona-Notbremse tritt im Saalekreis außer Kraft

Merseburg - Nachdem der Inzidenzwert im Saalekreis auch am Samstag unter 100 geblieben ist, treten hier ab Pfingstmontag die verschärften Maßnahmen der Corona-Notbremse außer Kraft. Das teilt der Landkreis mit. Dementsprechend gelten dann neue Regeln im Kreis - einige bereits am Montag, andere erst wenn am Dienstag auch die neue Eindämmungsverordnung des Landes in Kraft tritt.

Bereits am Pfingstmontag gelten Neuerungen bei den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Nach Angaben der Kreisverwaltung dürfen Personen eines Hausstandes mit bis zu maximal fünf Personen eines weiteren Hausstandes zusammentreffen. Bei der Berechnung bleiben Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und zu einem der beiden Hausstände gehören, unberücksichtigt, heißt es weiter. Nicht betroffen von den Kontaktbeschränkungen seien Personen, die nachweislich einen vollständigen Impfschutz vorliegen haben oder bereits nachweislich genesen sind. Außerdem: „Die Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr entfällt.“

Neben Gastronomie können auch Badeanstalten ihre Außenbereiche öffnen

Auch die Gastronomie ist von den Lockerungen betroffen. Gaststätten können Pfingstmontag ihre Gäste an Tischen im Außenbereich bewirten, teilt der Landkreis weiter mit. Im Bereich Kultur sind Pfingstmontag Angebote ausschließlich im Freien möglich. Die Anzahl der Besucher sei dabei auf höchstens 100 Personen begrenzt. Badeanstalten könnten ebenso ihre Außenbereiche für Gäste öffnen.

In seiner Mitteilung am Samstag erklärt der Landkreis auch, dass die Festlegungen zur Absonderung weiter bestehen bleiben. In diesem Zusammenhang wird noch einmal darauf hingewiesen, dass positiv Getestete sich unverzüglich und selbstständig in Quarantäne zu begeben haben und nicht erst auf eine Anweisung des Gesundheitsamtes warten. Personen, die mit positiv Getesteten im selben Haushalt leben, müssen sich ebenfalls in 14-tägige Quarantäne begeben.