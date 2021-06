Corona im Saalekreis aktuell: Vier neue Todesfälle

Merseburg - Im Saalekreis sind am Dienstag (Stand 24 Uhr) vier neue Sterbefälle hinzugekommen, die auf das Covid-19-Virus zurückzuführen sind. Das teilte das Land Sachsen-Anhalt am Mittwoch aufgrund der aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der mit oder an Corona Verstorbenen im Landkreis auf 348.

Am Dienstag kamen zudem laut RKI drei neue Infektionsfälle im Saalekreis hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind 10.096 Personen im Kreis an Corona erkrankt. Die Sieben-Tag-Inzidenz im Saalekreis liegt nun bei 6.0. (mz)