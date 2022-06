Christoph Schulze sichert sich in Bad Dürrenberg den Favoritensieg

Für Wahlsieger Christoph Schulze (r.) gab es herzliche Glückwünsche vom Kreischef Michael Hayn. Der muss in Merseburg in die Stichwahl.

Bad Dürrenberg/MZ - Bad Dürrenbergs alter und neuer Bürgermeister verbrachte die ersten Stunden nach seiner Wiederwahl in der Fremde. Christoph Schulze war in die CDU-Kreisgeschäftsstelle nach Merseburg gefahren, um sich unter anderem die Gratulationen von CDU-Landeschef Sven Schulze abzuholen. Zuvor hatte der 35-Jährige eine wenig spannenden Auszählung erlebt. In allen neun Wahllokalen der Solestadt lag der Christdemokrat deutlich vorn, sicherte sich am Ende mehr als drei Viertel (77 Prozent) der abgegebenen Stimmen.