CDU im Saalekreis spricht ihrem Chef Vertrauen aus

Merseburg/MZ - Der CDU-Kreisverband hat trotz der Wahlniederlage seinem Vorsitzenden Michael Hayn den Rücken gestärkt. Dieser hatte nach dem er im Kampf um den Oberbürgermeisterposten in Merseburg unterlegen war, die Vertrauensfrage gestellt, obwohl, wie er betonte, dies nicht nötig gewesen wäre. Die Antwort am Dienstag fiel positiv aus, wie der Verband am Abend mitteilte: „Neben dem Vorstand des CDU-Stadtverbandes Merseburg und der CDU-Fraktion im Stadtrat von Merseburg sprachen auch die Mitglieder der Kreistagsfraktion Michael Hayn einstimmig ihr Vertrauen aus.“ Der Vorsitzende zeigte sich über das Ergebnis erfreut: „Dies stärkt mir den Rücken für die politische Arbeit in den kommenden Wochen und Monaten“, erklärte Michael Hayn.