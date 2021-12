CDU-Fraktion fordert Sparvorschläge von Landrat Handschak

Dem Kreis droht 2023 ein Minus von 18 Millionen Euro. Die Union will daher ein Konsolidierungskonzept, sagt vor allem aber, wo sie selbst nicht kürzen will.

Merseburg/MZ - Der Kreistag wird am Mittwoch über den Haushalt 2022 entscheiden – und, so deutete es sich zumindest in den Ausschüssen an, zustimmen. Im verabschiedeten Etat würde dann ein Minus von 5,6 Millionen Euro stehen, das nur durch einen Griff in die Rücklagen ausgeglichen werden kann. Für das folgenden Jahr sieht die Prognose von Kämmerin Kathrin Liebe noch düsterer aus. 17,7 Millionen Euro fehlen nach derzeitigem Stand 2023. Damit wäre auch die aktuelle Rücklage von gut 28 Millionen Euro bald aufgebraucht.

Die CDU-Fraktion hat deshalb kurz vor der Haushaltsverabschiedung einen Antrag in den Kreistag eingebracht, der erst im kommenden Jahr seine Wirkung entfalten soll. Er sieht vor, dass Landrat Hartmut Handschak (parteilos) bis Ende April Eckpunkte eines Konsolidierungskonzeptes vorlegen soll. Also einen Plan, wie der Verlust 2022 und 2023 minimiert werden kann. Ziel sei es, dass der Ergebnishaushalt 2024 wieder ausgeglichen ist.

Kreis soll „lebensfähig“ bleiben

„Wir wollen frühzeitig vor dem nächsten Haushalt anzeigen, dass wir an bestimmten Punkten etwas ändern wollen“, sagt Frank Bommersbach, CDU-Fraktionschef. So wolle man sicherstellen, dass auch noch die kommenden Generationen einen finanziell lebensfähigen, sprich zahlungsfähigen, Kreis vorfinden. Man habe schon im Frühjahr mit dem Landrat gesprochen und bei bestimmten Punkten Bedenken angemeldet: „Durch Corona war es aber schwer den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen.“

Die Debatte soll nach Bommersbach Vorstellungen nun im Frühjahr mit allen Fraktionen stattfinden. „Das Ergebnis soll ein Papier sein, dass alle mittragen können.“ Der CDU-Fraktionschef betont zudem: Es gehe nicht um eine Bevormundung von Landrat oder Verwaltung.

Keine Kürzung bei freiwilligen Leistungen

Wo gespart werden soll, lässt die CDU mit ihrem Antrag offen. Als inhaltliche Vorgabe heißt es lediglich: „Das Eckpunktepapier soll konkrete Zielvorgaben zur mittel- und langfristigen strukturellen Entwicklung der Kreisverwaltung enthalten.“ Der verklausulierte Wunsch nach einem Personalentwicklungskonzept, das die CDU bereits seit einigen Jahren fordert.

Bommersbach erklärt auf Nachfrage zwar, dass man im Personalbereich durchaus Sparmöglichkeiten sehe. Auf die konkrete Frage, ob die Verwaltung zu viel Personal habe, antwortet er allerdings mit nein. „Wir haben explizit nicht in den Antrag geschrieben, wo gespart werden soll, sondern wollen vom Landrat ein Papier, wie er die Konsolidierung angehen will.“

Finanzausschusschef Andreas Nette sieht Sparbedarf

Zwei Posten schließt die Fraktion allerdings aus: das Aufschieben notwendiger Investitionen sowie Kürzungen bei freiwilligen Leistungen, also Museen, Musikschulen oder der Förderung für das Goethe-Theater. „Das sind Highlights, die den Kreis einzigartig machen.“ Ohnehin sind die freiwilligen Ausgaben nur ein Bruchteils des Etats, der fast nur aus Pflichtaufgaben besteht.

Auch Andreas Nette (parteilos), Vorsitzender des Kreisfinanzausschusses und als Querfurts Bürgermeister konsolidierungserfahren, teilt die Auffassung, dass bei freiwilligen Aufgaben nicht weiter gekürzt werden sollte. „Da würden wir nur unnötig Porzellan zerschlagen.“ Gleichwohl sehe auch die SPD-Fraktion, für die er im Kreistag sitzt, die Notwendigkeit, Möglichkeiten der Konsolidierung zu prüfen. Nette warnte jedoch davor, den „Schwarzen Peter“ jetzt zum Landrat zu schieben: „Auch wir als Kreistagsmitglieder stehen in der Pflicht zu sagen, was wir wollen und was nicht.“

Sparen allein wird aus Sicht des Bürgermeisters aber nicht reichen: „Wir sind darauf angewiesen, dass die Finanzausstattung des Kreises über das FAG verbessert wird.“ Die neue Landesregierung hat die erwartete Novelle des Finanzausgleichsgesetz um zwei Jahre verschoben, dafür gut fünf Prozent mehr Geld in den Topf für Kommunen und Kreise gesteckt. Die 107 Millionen, kritisiert Nette, seien allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein.