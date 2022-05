Campingplatz an der Hasse Roßbach ist für Sommer gut gebucht

Zum Saisonstart ist der See für Besucher gerüstet.

An der Hasse in Roßbach hat die neue Saison begonnen.

Rossbach/MZ - Mit dem offiziellen Anbaden begann am 1. Mai die Saison an der Hasse Roßbach. Zumindest nachmittags, als sich die Sonne zeigte, zogen tatsächlich einige Besucher die Badesachen an und wagten den Sprung ins kühle Nass. Für alle anderen hatte die Hasse Strandbad und Camping GmbH Musik, Imbiss, Hüpfburg und einen Kindersachenbasar organisiert.