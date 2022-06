Bürgermeisterwahlen im Saalekreis: Sonntag ist Männertag

Nur eine Frau tritt bei den Bürgermeisterwahlen im südlichen Saalekreis an. MZ wollte wissen, was die Gründe dafür sein könnten.

Merseburg/MZ - Vier Bürgermeister- und eine Oberbürgermeisterwahl finden am Wochenende im südlichen Saalekreis statt. Von den insgesamt 15 Kandidaten, die sich um die Ämter bewerben, sind 14 Männer. Nur in Merseburg gibt es mit Manuela Krause (AfD) eine Frau, die sich um den Chefposten bewirbt. Woran liegt es, dass Frauen an der Spitze von Verwaltungen - oder in der Politik überhaupt - eine seltene Spezies sind?