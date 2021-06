Bürgermeister im nördlichen Saalekreis fordern mehr Spielraum für Kommunen

Landsberg - Überall in den Wahlkreisen 29 und 34 hat die CDU die Landtagswahl für sich entschieden - Einzug ihrer beiden Direktkandidaten inklusive. Die AfD kam auf Platz zwei. Deren Kandidat im Wahlkreis 29, Florian Schröder, scheiterte zwar am Direktmandat, kann aber über die Landesliste ins Parlament. Auf Platz drei kam die Linke, wie die AfD mit Verlusten im Vergleich zur Wahl 2016.

In der Kommunalpolitik sind nun die Hoffnungen auf eine zügige Koalitionsbildung groß. Es gebe viel zu tun, sagt Teutschenthals Bürgermeister Tilo Eigendorf. Er sei positiv überrascht von der Wahlbeteiligung in der Gemeinde, die mit 66,4 Prozent über den Vorgängerwerten lag.

„Ich hoffe, dass nun möglichst rasch eine vernünftige Regierung gebildet wird.“

Politisch wolle er als überparteilicher Bürgermeister das Resultat nicht werten. „Wir haben ein bunt gemischtes Parlament“, sagt er. „Ich hoffe, dass nun möglichst rasch eine vernünftige Regierung gebildet wird.“ Dann seien landespolitische Anstrengungen nötig, die Kommunen finanziell besser auszustatten. Eigendorf denkt unter anderem an Sanierung und Kapazitätserweiterung von Schulen und Kitas. „Unsere Einrichtungen platzen aus allen Nähten.“ Zudem müsse das Land straßenbegleitend mehr Radwege bauen. „Wenn eine Verkehrswende gewollt ist und jemand mit dem Rad zur Arbeit möchte, wird er das nicht neben dem Schwerlastverkehr auf einer Landesstraße tun.“

Wettin-Löbejüns Bürgermeisterin Antje Klecar (parteilos) hebt hervor: „Ich bin froh, dass sich das Blatt auch bei uns gewendet hat und die CDU wieder vorn ist.“ Sie schließt sich der Forderung nach finanziellem Spielraum an. „Wir bräuchten mehr Zuweisungen, um ein normales Gemeindeleben gestalten zu können.“ Zugleich müsse die Beantragung von Fördermitteln vereinfacht werden. Das Prozedere sei schon für die Verwaltung nicht einfach. „Aber Vereine können daran verzweifeln.“ Handlungsbedarf sieht Antje Klecar bei der Unterstützung von Bauvorhaben an historischen Gebäuden wie Häusern in den Innenstädten oder der Wettiner Burg. Sie stellt sich dafür einen Landes-Fonds vor.

„Mit Stolz und Demut“

Der CDU-Wahlsieg freut die Salzataler Bürgermeisterin Ina Zimmermann erstens, weil er so deutlich ausgefallen ist (39,6 Prozent, 17,5 Prozentpunkte Abstand zur zweitplatzierten AfD) und zweitens, weil mit Michael Scheffler ein Direktkandidat aus der Gemeinde in Magdeburg mitmischt. Der CDU-Bewerber aus Höhnstedt sagt indes, er werde „mit Stolz und Demut“ an seine neue Aufgabe herangehen. Am Sonntag und Montag hätten ihn viele Glückwünschnachrichten erreicht. Nun gelte es, das Vertrauen der Wähler zu rechtfertigen. Vor der Wahl hat er angekündigt, dem ländlichen Raum mehr Gehör verschaffen zu wollen. Das ist ganz im Sinne der Bürgermeisterin, die sich besonders dafür ausspricht, „dass das Land vor der Gesetzgebung die Praktiker nach den Auswirkungen fragt.“

Ihr Landsberger Amtskollegin Anja Werner (parteilos) fordert niedrigere Abgaben der Gemeinden an Kreis und Land. „Wir haben hohe Steuereinnahmen und müssen doch um Fördermittel betteln“, beschreibt sie Situation. Dabei habe die Gemeinde viel zu stemmen: den Kindergartenbau in Peißen etwa oder den Einbau einer neuen Filteranlage im Felsenbad. Was den Wahlausgang angeht, sei sie froh, dass nicht die AfD vorn liegt. Auf kommunaler Ebene gehe es um Gemeindeinteressen. „Solange Sachthemen im Vordergrund stehen, arbeite ich mit jedem demokratisch gewählten Stadtrat zusammen.“ (mz)