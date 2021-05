Bürger im Saalekreis stimmen vermehrt mit Briefwahl ab

Mehr Bürger geben in diesem Jahr ihre Stimme vorzeitig per Brief ab. In Merseburg hat nun auch das Wahllokal im Alten Rathaus geöffnet.

Merseburg/Bad Dürrenberg - Das Wahllokal hat geöffnet. Seit Montag können Merseburger, die schon vor dem eigentlichen Termin der Landtagswahl am 6. Juni ihre Stimmen abgeben wollen, ins Alte Rathaus kommen. Stimmzettel, Wahlkabine, Urne, zwei Wahlhelfer aus der Verwaltung. Alles entspricht den üblichen Gepflogenheiten eines normalen Sonntagswahllokals. In den ersten Tagen hielt sich der Ansturm allerdings noch in überschaubaren Grenzen, wie die für für Wahlen zuständige Ordnungsamtsleiterin Ulrike Findeisen berichtet: „Am Montag waren 18 Leute da.“ Dienstag sei es ähnlich gewesen.

Rathaus hat sehr viele Anträge auf Briefwahl erhalten

Auch andere Kommune bieten mittlerweile die Möglichkeit, den Wahlzettel direkt bei der Verwaltung auszufüllen. In Bad Dürrenberg ist das Vorabwahllokal etwa in der Bibliothek untergebracht, berichtet die stellvertretende Wahlleiterin Dennise Spittel. Die Stimmabgabe sei während der Öffnungszeiten der Verwaltung möglich: „Viele wählen aber nicht vor Ort, sondern wollen sich Zeit lassen.“ Die klassische Briefwahl sie hat in Pandemiezeiten Konjunktur.

Kreiswahlleiter Ronald Schönbrodt hatte damit schon von vornherein gerechnet und Briefwahlunterlagen für 40 Prozent der Wahlberechtigten bestellt. Seit Anfang Mai werden die verschickt und die Realität erfüllt die Erwartungen: „Ich mache seit fast zehn Jahren Wahlen, aber so krass wie dieses Mal habe ich es noch nicht erlebt“, berichtet Spittel. Gerade in den ersten Tagen nach Verschicken der Wahlbenachrichtigungen seien sehr viele Anträge auf Briefwahl im Rathaus eingegangen. Mittlerweile, gut zweieinhalb Wochen vor dem eigentlichen Wahltag, hätten schon 1.300 von 9.508 Wahlberechtigten ihre Unterlagen bestellt.

„Es gibt eine rege und kontinuierliche Nachfrage“

Ähnlich sind die Zahlen in Merseburg. Dort hätten bisher 3.200 der 26.200 Wahlberechtigten die Briefwahl beantragt, berichtet Findeisen. „Wir haben jetzt schon so viele Briefwähler wie sonst bei einer Wahl insgesamt. Nachdem wir die Wahlberechtigung versandt hatten, ist in den ersten Tagen der Briefkasten explodiert.“ So viel Post hätten sie sonst nie bekommen. Die Stadt hat sich auf das veränderte Wahlverhalten bereitseingestellt. Statt sonst drei wird es in diesem Jahr mindestens fünf Briefwahllokale geben: „Je nachdem wie viele Anträge noch kommen, machen wir vielleicht auch noch ein sechstes auf.“ Sie alle sollen am Wahlsonntag in der Grundschule im Rosental ausgezählt werden.

Auch Kreiswahlleiter Schönbrodt sieht ein erhöhtes Briefwahlaufkommen. „Es gibt eine rege und kontinuierliche Nachfrage.“ Genaue Zahlen liegen ihm noch nicht vor. Erst Ende Mai sollen die Kommunen ihm Zwischenstände melden, weil das Land die haben möchte. Trotz der bisher großen Nachfrage nach vorzeitiger Stimmabgabe, rechnet Schönbrodt aber nicht damit, dass die Wahllokale am 6. Juni verwaisen. „Es ist nicht so, dass dann keiner mehr zur Wahl kommt.“ Das Briefwahllokal Merseburg im Alten Rathaus hat Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 15 sowie dienstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (mz)