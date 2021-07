Hohenthurm/Gütz/Tollwitz - Am Dienstag ist es erneut zu mehreren Enkeltrick-Versuchen im Saalekreis gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden vermutlich ältere Mitbürger in Hohenthurm, Gütz sowie Tollwitz angerufen und um Geld gebeten. In keinem der bekannten Fälle kam es zu einer Übergabe, da die Angerufenen richtig reagierten, das Telefonat frühzeitig beendeten und die Polizei informierten.