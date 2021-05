Bundeswettbewerb könnte Chance für den Saalehang am Kurpark Bad Dürrenberg sein

Bad Dürrenberg - Die Stadt Bad Dürrenberg muss für dieses Jahr Änderungen im aktuellen Haushalt vornehmen. Im Finanzausschuss stellte Kämmerin Nicole Werner daher einen Nachtragshaushalt vor. „Der wird notwendig, weil wir zusätzliche Fördermittel haben wollen“, erklärte sie. Um die zu erhalten, muss die Stadt den verbleibenden Eigenanteil in ihrem Haushalt darstellen.

Solestadt will Bundesmittel

Die Landesgartenschaugesellschaft hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Saalehang am Kurpark für die Landesgartenschau aufzuwerten. Der Hang war Teil des Wettbewerbs, ist aber schon frühzeitig aufgrund von Kostengründen ad acta gelegt worden. Nun wolle man die Chance nutzen, an dem Bundeswettbewerb „Klimaanpassungen in urbanen Räumen“ teilzunehmen, erklärt Geschäftsführer Michael Steinland. „Es wäre schade, wenn der Hang so bleibt.“ Gegen Wildnis sei aus seiner Sicht nichts einzuwenden, allerdings sei der Hang eher zugewuchert.

Daher habe man sich um eine Million Euro aus den Bundesmitteln beworben, um dort eine Aufwertung vornehmen zu können und so die Besucherströme von Kurpark und Saaleradwanderweg wieder zu verbinden. Aufwertung heißt in diesem Zusammenhang, dass der Hang von Müll und - sofern vom Umweltschutz mitgetragen - von Totholz befreit werden würde und um zukünftiger Erosion vorzubeugen, entsprechend resistente Pflanzen in den Boden zu bringen, sagt Bürgermeister Christoph Schulze (CDU).

„Keiner würde vom Radweg aus vermuten, dass sich da oben ein schöner Park befindet“, ergänzt Steinland die Motivation, das Projekt angehen zu wollen. Bei einer Zusage könnte die Förderung 90 Prozent betragen und muss von der Stadt beantragt werden, die dann zusätzlich zu der Million Fördermittel noch etwa 110.000 Euro selbst aufbringen muss. Umgesetzt würde das Projekt jedoch von der Gesellschaft.

Mehr Umlage für die Stadt

Im Haushalt muss die Stadt zudem das Sonderbudget von Leader gegenfinanzieren. Aus diesem Fördertopf hatte sie jüngst 700.000 Euro erhalten, womit sie Projekte ebenfalls zu 90 Prozent gefördert bekommt. Auch hier ist Bad Dürrenberg aufgefordert, im Haushalt festzuhalten, dass sie die verbleibenden zehn Prozent selber finanzieren kann.

Darüber hinaus hat Kämmerin Nicole Werner auch noch andere Änderungen gleich mit umgesetzt. So wurde die Steuerkraft der Kommune noch einmal neu berechnet und erhöht, so dass Bad Dürrenberg 73.000 Euro mehr Kreisumlage zahlen muss. Gleichwohl kann die Kommune beispielsweise Zahlungen in die Bibliothek einsparen, weil sie Fördermittel erhalten hat. (mz)