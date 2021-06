Brückenbauer beschädigen Haus in Langeneichstätt

Langeneichstädt - Beim Bau der neuen Brücke über die Stöbnitz in der Langeneichstädter Bachstraße ist am Mittwoch ein Haus beschädigt worden. Bei Ausschachtungen kam es zu Setzungserscheinungen. Von oben nach unten zieht sich nun an einer Stelle der Fassade ein Riss. An einem anderen Fenster sind ebenfalls Risse zu sehen.

Wie der Bauamtsleiter der zuständigen Stadt Mücheln, Steffen Keller, Donnerstagabend im Bauausschuss mitteilte, wurde sofort ein Baustopp verhängt. Ein Statiker sei vor Ort gewesen. Laut seiner Einschätzung ist das Haus nach wie vor bewohnbar. Es wurden dann sogenannte Rissmarken gesetzt, um nachzuvollziehen, ob es weitere Bewegungen gibt. Gleichzeitig wurden Big Packs aufgestellt, um den Untergrund zu stabilisieren. „Jetzt muss dringend eine Lösung her“, sagte der Bauamtsleiter. Nach einem ersten Treffen mit Baufirma, Bauüberwacher und Planungsbüro solle Montag ein zweites folgen. Bisher gebe es unterschiedliche Auffassungen dazu, wer die Schuld trägt. Zur Höhe des Schadens gab es noch keine Auskunft.

Neue Brücke als Sorgenkind

Die neue Brücke war von Anfang an für die Müchelner Verwaltung ein Sorgenkind. Das Projekt, das ergab die Ausschreibung, wird deutlich teurer als geplant. Vor allem die Baustelleneinrichtung und die Bohrpfahlgründung wurden vom Anbieter wesentlich höher geschätzt. Statt der ursprünglich veranschlagten 328.500 Euro wuchs die Gesamtsumme auf 538.500 Euro. Dennoch entschloss sich der Stadtrat zur Vergabe.

Ziel der Arbeiten ist es, für einen größeren Durchlass zu sorgen. Im Fall eines durch Starkregen gestiegenen Pegels soll so eine Überflutung des Dorfes verhindert werden, wie es beispielsweise 2015 passiert war. Damals erhöhte sich der Pegel der Stöbnitz binnen kurzer Zeit um etwa 2,50 Meter. Straßen wurden überflutet. (mz)