Braunsbedraer Erfindung ins rechte Licht gerückt

In Braunsdorf wurde 1761 das erste Laufrad als Vorläufer des Fahrrads gebaut. Nun jährt sich der Todestag von Tüftler Michael Kaßler zum 250. Mal.

Diese beiden Laufrad-Nachbauten stehen in Braunsbedra.

Braunsbedra/MZ - „Kerl, mache er sich Räder unter die Beine, dann ist er schneller, wenn ich ihn rufe“, soll der Bedraer Gutsherr seinen Untergebenen Michael Kaßler gerüffelt haben. Daraufhin baute der aus dem benachbarten Braunsdorf stammende Böttcher ein hölzernes Laufrad und fuhr 1761 damit zum ersten Mal zum Schloss. So lautet die Überlieferung, auf die Braunsbedra bis heute stolz ist. So stolz, dass das Laufrad Teil des Stadtwappens ist. Am 12. Februar jährt sich der Todestag von Michael Kaßler (1733-1772) zum 250. Mal.