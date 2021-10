Brände zeigten Defizite - So soll die Löschwassersituation in Krumpa verbessert werden

Krumpa/MZ - Das Recyclingunternehmen LBR plant, an seinem Standort in Krumpa Änderungen der Entwässerungs- und Löschwassersituation vornehmen zu lassen. Laut Geschäftsführer Stefan Dietl wurde dazu bereits eine Bauvoranfrage gestellt. Hintergrund der Neukonzeptionierung ist vor allem, dass vorhandene Anlagen nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen.

Leitungen und Becken

Besonders im Zuge der Löscharbeiten bei den Brandereignissen im Jahr 2018 habe sich gezeigt, dass technische Defizite in den Bereichen Löschwasserrückhaltung und -bevorratung sowie Grundstücksentwässerung bestehen, sagt Daniel Gheorghe, Planungsingenieur bei der Firma Ipro Consult GmbH aus Dresden, die LBR für die Erstellung eines Konzepts beauftragt hat. Außerdem seien damals durch kontaminiertes Löschwasser Schäden am Niederschlagswassersystem des Zwag entstanden, woraufhin durch den Betreiber Anschlusskanäle in den Zwag-Kanal teils abgesperrt wurden. Hier behilft sich die LBR momentan selbst, indem das Niederschlagswasser gesammelt und in ein Rückhaltebecken gepumpt wird, so Dietl. Um eine fachgerechte Ableitung zu gewährleisten, „müssen die technischen Anlagen neu durchdacht und erneuert werden“, ergänzt Planungsingenieur Gheorghe. Nach seinen Angaben sei das technische Konzept, das erarbeitet wurde, bereits mit dem Zwag und der Unteren Wasserbehörde abgestimmt und als genehmigungsfähig bewertet worden.

In dem Konzept wurden drei Betriebsbereiche der LBR, die getrennt voneinander bewirtschaftet werden, beleuchtet. Erstens der Teil, der unter anderem aus Bahnumschlagplatz und Altreifenlager besteht. Hier müssen insgesamt circa 37.000 Quadratmeter Fläche entwässert werden. Laut Gheorghe sieht das Konzept hier vor, neue Regenwasserleitungen zu verlegen, Anschlüsse an den öffentlichen Kanal zu reaktivieren und ein vorhandenes Becken zu ertüchtigen, das ausschließlich der Löschwasserrückhaltung dienen soll. „Im Normalfall ist das Becken eigentlich leer. Wenn es mal zu einem Havarieereignis kommt, kann hier das kontaminierte Löschwasser zurückgehalten und anschließend fachgerecht entsorgt werden“, erklärt er. Bezüglich der Entwässerung des Grundstücks, auf dem verschiedene Abfallarten lagern, sei geplant worden, einen Bodenfilter einzusetzen, der das Regenwasser reinigt bevor es weiter in ein neu zu errichtendes Regenrückhaltebecken fließt. Das sollte dann neben seiner ursprünglichen Funktion auch der Bevorratung von Löschwasser sowie Brauchwasser für die Staubbekämpfung vor Ort dienen, so der Dresdner Planungsingenieur.

Lösung muss finanzierbar sein

Des Weiteren wurde die Anlage II mit ihren zwei Hallen und dem befestigten Außenbereich betrachtet. Laut Gheorghe sind hier unter anderem neue Regenwasserleitungen und eine zusätzliche Anlage zur Vorreinigung des Regenwassers erforderlich, es müsse ein Pumpwerk instand gesetzt oder neu gebaut sowie Eingangsbereiche der Hallen mit Barrieren versehen werden, damit kontaminiertes Löschwasser an Ort und Stelle verbleiben kann. Der dritte Betriebsbereich, die Sortieranlage, würde ebenfalls eine neue Regenwasserleitung und ein neues Becken benötigen.

Es gibt offenbar einen recht hohen Nachholbedarf, um die Entwässerungs- und Löschwassersituation auf dem Grundstück auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Das von Dresdner Ingenieuren erstellte Konzept ist eine Planung, die vorstellbar ist, betont LBR-Geschäftsführer Stefan Dietl und ergänzt, dass es auch eine finanzierbare Lösung sein muss. Änderungen des Konzepts wird es aller Voraussicht nach wohl noch geben. Im Braunsbedraer Stadtrat will der LBR-Chef zu gegebener Zeit wieder über die Planungen berichten.