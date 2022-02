Brand in Frankleben: Mehrfamilienhaus in Flammen

Frankleben/MZ - In den frühen Morgenstunden ist es in einem Mehrfamilienhaus in Frankleben zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehren aus Braunsbedra, Beuna und Merseburg rückten aus. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Das Haus befindet sich an der Merseburger Straße Höhe Kastanienstraße.

Laut aktuellen Aussagen der Polizei, sei das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Stadt kümmere sich aktuell darum, dass allen Bewohnern eine Unterkunft zur Verfügung gestellt wird. Zur Ursache des Brandes gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen laufen. Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort, um den Brandherd zu beobachten. Für Autofahrer ist die Merseburger Straße aktuell noch gesperrt.