Borlachschule hat nicht genügend Platz für Bad Dürrenberger

Bad Dürrenberg/MZ - Marcus Diessner ist enttäuscht. Der Bad Dürrenberger Stadtrat hat eine Tochter in der vierten Klasse. In einem Alter also, in dem Familien vor der Frage stehen, welchen Bildungsweg ihre Kinder einschlagen sollen: Gymnasium? Sekundarschule? In Diessners Fall fiel die Entscheidung auf den Mittelweg, die Gemeinschaftsschule, zu der sich die örtliche Borlachschule vor einigen Jahren gewandelt hat. Eine Entscheidung, die den Zeitgeist trifft. Wie ihre Pendants in Bad Lauchstädt und Zöschen, ist auch die Bad Dürrenberger Schule bei Eltern und Schüler sehr gefragt. So stark, dass immer wieder das Los entscheiden muss, wer in die fünften Klasse der Gemeinschaftsschule darf und wer nicht.