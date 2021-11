Betrunken Fahrgäste belästigt: Streit im Bus in Schkopau eskaliert in Schlägerei

Schkopau/MZ - Am Donnerstagabend gegen 21.30 ist ein in einem Bus in der Merseburger Straße in Schkopau zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, tranken zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren im Bus Alkohol und belästigten andere Fahrgäste.

Ein 35-Jähriger sprach die Beiden auf ihr Verhalten an. In Folge dessen kam es zu einem Handgemenge, wobei der 35-Jährige einen Faustschlag abbekam. Mit Hilfe anderer Fahrgäste konnten die beiden Schläger bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.