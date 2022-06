Bessere Ausrüstung und Unterstützung aus der Luft für Kameraden

Blösien/MZ - „Wir sind von 40 Quadratmetern auf das hier gewechselt“, sagt Julia Ehser und lässt den Blick schweifen. Die Leiterin des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) des Saalekreises blickt in einen großen hellen Raum mit viel Hightech. Anderthalb Jahre Bauzeit und 2,3 Millionen Euro hat der Landkreis in den Umbau der Atemschutzwerkstatt in Blösien gesteckt. Hier geben die freiwilligen Wehren des Kreises nach Einsätzen ihre Atemgeräte und -masken ab und bekommen sie gereinigt zurück. Auch die jährliche Überprüfung der Technik findet dort statt. 3.200 Pressluftatmer und 4.300 Masken bekämen ihre vier Mitarbeiter jährlich in die Hände, erklärt Ehser.

