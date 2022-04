Bekommen Dörfer im Weida-Land für die Bundestagswahl Wahllokale?

Weida-Land/MZ - Einwohner von Albersroda, Alberstedt und Esperstedt konnten bei der Landtagswahl am 6. Juni ihre Stimmen nicht direkt im Wahllokal ihres Wohnorts abgeben, denn dort gab es diesmal keins. In Vorbereitung auf die Bundestagswahl, die am 26. September stattfindet, herrscht in der Verbandsgemeinde Weida-Land noch Uneinigkeit darüber, ob es in den drei Dörfern wieder Wahllokale geben wird.