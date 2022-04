Basedow-Klinikum lässt wieder Besucher in Querfurt und Merseburg zu

Merseburg/MZ - Patienten, die in den Krankenhäusern Merseburg und Querfurt liegen, dürfen ab Montag wieder Besucher empfangen. Wie das Basedow-Klinikum mitteilte, wird das seit Monaten geltende generelle Besuchsverbot gelockert. „Wir wollen damit ein Zeichen in Richtung Regelbetrieb setzen“, so Geschäftsführer Lutz Heimann. Zugleich solle der Besuch aber in vertretbarer Form stattfinden.