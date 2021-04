Bankmitarbeiter rettet Rentner in Leuna vor 30.000 Euro Verlust

Mittwochmittag ist ein versuchter Enkeltrick in Leuna verhindert worden. Wie die Polizei mitteilte, begab sich ein 88-Jähriger zu einer Sparkasse in der Merseburger Straße in Leuna und wollte dort rund 30.000 Euro Bargeld abheben. Doch dem Bankmitarbeiter kam dieser Vorgang ungewöhnlich vor und hinterfragte die Gründe.

Dabei stellte sich heraus, dass der Senior einen Anruf erhalten hatte, in dem ihm erklärt wurde, dass sein Enkel das Geld aufgrund eines Unfalles benötigt, damit er seinen Führerschein nicht abgeben muss. Die Polizei wurde informiert und eine Strafanzeige aufgenommen. Der Rentner konnte somit durch den aufmerksamen Bankmitarbeiters vor einem großen Schaden bewahrt. (mz)