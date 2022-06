Baldiges Urteil: Prozess gegen Sexualstraftäter im südlichen Saalekreis kurz vor Ende

Halle/MZ - Zehn Jahre lang misshandelte er vier Mädchen im Kita- und Grundschulalter in insgesamt 19 Fällen – Welche Strafe erhält der 30-jährige Angeklagte dafür? Dieser Frage kam der zuständige Richter an diesem Dienstagvormittag im Landgericht Halle deutlich näher. Nachdem die Beweisaufnahme endgültig abgeschlossen wurde, hielten Staatsanwaltschaft und Verteidiger ihre Schlussplädoyers. Um die Opfer zu schützen, deren Aussagen teils nochmals wiedergegeben wurden, wurde die Öffentlichkeit währenddessen von dem Prozess ausgeschlossen. Nach Angaben des Verteidigers, fordert die Staatsanwaltschaft insgesamt sieben Jahre Haft, die Verteidigung eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.

