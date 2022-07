Bad Lauchstädts geht mit ambitioniertem Millionenplan ins neue Jahr

Die Stadt will im Oktaeder Kuranwendungen schaffen.

Milzau/MZ - Der letzte Stadtrat des Jahres in der Goethestadt Bad Lauchstädt war eine sportliche Veranstaltung. Die Vorsitzende Andrea Wrankmore eilte durch die Tagesordnung, um die Sitzung zur ungewöhnlichen Zeit am Freitagnachmittag kurz zu halten. Nur das Mindestquorum von zehn Stadträten plus Bürgermeister war erschienen.