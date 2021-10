Bad Lauchstädter Schlossermeister erhält für Generationenbetrieb den Goldenen Meisterbrief

Bad Lauchstädt/Halle (Saale)/MZ - Mit dem Einmarsch der Blaskapelle startet die Altmeisterfeier in der Georg-Friedrich-Händel-Halle. Der große Raum ist gefüllt mit mehr als 60 Meistern samt Familien. Der Grund ist bei allen gleich. Vor 50, 60 oder 65 Jahren erhielten sie ihren Meistertitel. Frank Hoppe (73) aus Bad Lauchstädt war einer derjenigen, die einen Goldenen Meisterbrief erhalten haben.

Seit Generationen eine Handwerksfamilie

Die Geschichte des Familienbetriebes startet bei seinem Ururgroßvater. Dieser zog seinerseits als Schmied nach Weißenfels. „Der Bruder nebenan hatte eine Sattlerei. Da konnte man natürlich gut zusammenarbeiten“, so Frank Hoppe. Die Fassade des Gebäudes ist heute noch in Weißenfels zu sehen - sie steht unter Denkmalschutz.

Nachdem der Betrieb zu klein wurde, suchte der Vater Hoppes, ein Autoschlosser, einen größeren in Bad Lauchstädt. 1952 schulte er auf Hufbeschlag um und legte seine Meisterprüfung in Merseburg ab. Jedoch kam erschwerend hinzu, dass die Bauern in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft genötigt worden sind und der Hufbeschlag damit an Bedeutung verlor. Mit dem Ortswechsel änderte sich die handwerkliche Ausrichtung des Betriebes also erneut.

Man musste stets weiter lernen

Die neugegründete Bauschlosserei brachte einen großen Kundenstamm mit sich. Neben dem Wohnungsbau oder dem Anfertigen von Treppengeländern, zeichneten sie sich vor allem durch Schweißarbeiten aus, die andere Betriebe nicht durchführen durften. Frank Hoppe erlebte diese Zeit bereits mit. „Wir haben immer genug Material bekommen. Bis zur Wende ging das so und dann wurden die Betriebe aufgelöst.“

1980 übernahm Frank Hoppe den Betrieb seines Vaters. Die Wende brachte weitere Veränderungen mit sich. Hoppe erinnert sich an das erste deutsch-deutsche Handwerkertreffen. Acht Tage lang gab es in der Handwerkskammer ein Training für die verschiedensten Bereiche. Gänzlich neu für ihn waren die Themen Berufsgenossenschaften und Ausschreibungen. „Das war Neuland für uns.“ Der Betrieb in Bad Lauchstädt fokussierte sich dann auf die Aluminium- und Glasverarbeitung. Es gab viele neue Bildungslehrgänge und man musste stets weiter lernen. Zu Hochzeiten kam der Betrieb auf 15 Mitarbeiter. Jährlich kamen ein bis zwei Lehrlinge dazu.

Schlossermeister sorgt sich, Lehrlinge zu finden

„Wir haben immer unsere Vielseitigkeit erhalten.“ Auch beim Neuen Theater in Halle oder bei dem Dach des Modegeschäfts New Yorker in Halle hat Frank Hoppe mitgebaut. Ganz nebenbei nahm er sich, in Absprache mit der Handwerkskammer, der Ausbildung seiner Tochter an. Nach ihrer Lehre zog sie jedoch aus familiären Gründen in die alten Bundesländer und konnte den Betrieb somit nicht weiterführen.

2013, nach 33 Jahren als Chef, gab der Schlossermeister seinen Betrieb an ein Querfurter Unternehmen ab. Doch auch heute noch ist er einer der wenigen Handwerksmeister, die immer noch arbeiten. In der alten Schmiede ist er noch jeden Mittwochnachmittag anzutreffen und erledigt Aufträge für Kunden aus der Region. „Es gibt hier niemanden sonst mehr, der das alles kann.“ Auch in Zukunft sieht er ein Problem darin, neue Lehrlinge zu begeistern. Die wenigen Meister, die noch gut ausgebildet werden, wechseln dann meist in größere Unternehmen der Automobilindustrie.

„Wer sich für einen Handwerksberuf entscheidet, hat glänzende Karriereaussichten“

Auch der Vizepräsident der Handwerkskammer, Michael Gipser, sorgt sich um die Zukunft. Alleine in Halle gebe es 300 offene Ausbildungsplätze. Er sehe das als eine der größten Herausforderungen. Dennoch betont er in seiner Rede zur Würdigung der Altmeister wiederkehrend die enorme Relevanz des Handwerks. „Wer sich für einen Handwerksberuf entscheidet, hat glänzende Karriereaussichten.“ Die Auftragsbücher der Unternehmen seien voll, die Bezahlung gut, argumentiert Gipser für eine Ausbildung im Handwerk.

„Wir wollen am Ball bleiben und um Nachwuchs werben“, kündigt er an. Gerade während der Pandemie sei wieder deutlich geworden, welchen Wert das Handwerk hat. „Das Land hat bemerkt, dass wir es am Laufen halten.“ Auch die moderne Zeit käme nicht drum herum, auf handwerkliche Qualität zu setzen.