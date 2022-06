Bad Dürrenberger Tierschutzverein sucht Zuhause für „Notfellchen“

Bad Dürrenberg/MZ - Die Mitglieder des Tierschutzvereines „SOS Tierhof“ können immer nur mutmaßen, was mit den Katzen passiert ist, die sie in ihrer Einrichtung in Bad Dürrenberg aufnehmen. Oft bleibt die Vorgeschichte der Tiere ungeklärt. Vor einem Monat hatte der Tierhof wieder einmal einen Notruf bekommen. Auf dem Parkplatz des Nettomarktes am Kötzschener Weg hatte sich ein Kätzchen unter dem Auto eines Merseburgers verkrochen und wollte nicht mehr hervorkommen.