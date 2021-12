Bad Dürrenberger fürchten den Deichbruch

Bad Dürrenberg/MZ - Die Ängste seien konkret, dass der Deich beim nächsten Hochwasser nicht mehr hält, sagt Johanna Michaelis. In 25 Jahren habe der Abschnitt nahe des Friedhofs Vesta bei sechs Hochwassern kurz vorm Bruch gestanden. 2013 hätten sie und ihre Nachbarn schon vorsorglich die Häuser verlassen müssen.

Daher haben sich die Vestaer nun in einer Petition an Christoph Schulze (CDU) gewandt. Er soll sich für die Sicherheit des kleinen Ortsteils einsetzen. Bad Dürrenbergs Bürgermeister ist dabei Adressat, das Anliegen richtet sich aber eigentlich an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), der für die Deiche entlang der Saale zuständig ist. „Der LHW hat einen Teilabschnitt schon erneuert, ein anderer Abschnitt steht aber noch aus“, klagt Michaelis, die die Petition initiiert hat, die fast alle Haushalte im Dorf unterzeichnet haben: „Wir haben unser Anliegen schon öfter beim LHW vorgetragen, wurden aber immer vertröstet, es sei in Arbeit, nur passiert ist nichts.“

„Das nächste Hochwasser kommt bestimmt.“ Christoph Schulze, Bürgermeister Bad Dürrenberg

Auch Schulze hält eine Deichertüchtigung für wichtig. „Das nächste Hochwasser kommt bestimmt.“ Sein letzter Stand war, dass der LHW auch eine Deichrückverlegung in diesem Bereich prüfe, seit dem habe er aber nichts mehr gehört. „Das Gleiche betrifft auch Kirchfährendorf. Dort ist der Deichabschnitt zwischen Saalebrücke und Kriegerdenkmal gemacht worden, doch der Abschnitt südlich davon fehlt noch.“ Auf sein letztes Schreiben dazu, habe er vom LHW keine Rückmeldung erhalten. Nun will sich Schulze erneut an den Landesbetrieb wenden.

Ob ihn und die Vestaer dessen Antwort zufrieden stellen wird, ist offen. Der LHW bestätigt auf Anfrage zwar, dass der Deich Goddula-Vesta an aktuelle Standards anzupassen und die Maßnahme mit „hoher Priorität“ eingestuft ist. Einen Zeitpunkt für die Umsetzung kann der Landesbetrieb aber nicht nennen. Knackpunkt ist wie so oft das Geld: Die Mittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013, der Aufbauhilfefond, seien nahezu aufgebraucht und die EU-Mittel für Hochwasserschutzmaßnahmen der neuen Förderperiode noch nicht abrufbar. Gleichwohl gibt der LHW das Ziel aus, die Baumaßnahme bei Vesta, die auch eine Deichrückverlegung beinhalten soll, in der bis 2027 reichenden Förderperiode umzusetzen, also binnen sechs Jahre.