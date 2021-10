Autofahrerin ohne Führerschein in Querfurt unterwegs / Fahrerflucht in Günthersdorf

Merseburg/Querfurt/MZ - Da ein 24-Jähriger ohne entsprechendes Versicherungskennzeichen am Samstagnachmittag in Merseburg, Sixtistraße, auf einem E-Scooter fahrend unterwegs gewesen ist, kontrollierten Beamte den jungen Mann. Wie sich dabei herausstellte, ist das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert. Jetzt wird wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung gegen ihn ermittelt.

Angerempelt und abgehauen

In einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in Günthersdorf ereignete sich Freitag, in der Zeit von 10.45 Uhr bis 19.10 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei der Daimler-Benz einer Frau an der hinteren linken Ecke der Stoßstange und des angrenzenden Kotflügels durch ein anderes, noch unbekanntes Fahrzeug, beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden. Jetzt wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Ohne Führerschein unterwegs

In Querfurt, Am Döcklitzer Tor, kontrollierten Polizisten am Sonntagfrüh eine Autofahrerin. Es stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen sie ermittelt nun die Kripo.

Ohne Führerschein auf der A38 unterwegs

Am Samstag, 12.50 Uhr, kontrollierten Polizisten auf der Bundesautobahn 38 in Fahrtrichtung Göttingen bei Dornstedt einen 35-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Der Mann aus Georgien ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei.