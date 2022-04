Autofahrer attackiert Radfahrer und Hunde in Zöschen

Zöschen/MZ - In Zöschen ist am Donnerstagnachmittag der Streit zwischen einem Autofahrer und einem Hundebesitzer eskaliert. Wie die Polizeiinspektion Halle am Freitag mitteilte, war ein 52-Jähriger mit zwei Hunden in dem Leunaer Ortsteil unterwegs. Er sei dann von einem einem 71-jährigen Autofahrer bedrängt worden. Daraus entspann sich eine zunächst verbale Auseinandersetzung.

Diese wurde laut Polizei allerdings bald handgreiflich. Der Senior habe den Radfahrer geschlagen und einen der Hunde getreten. Anschließend sei es zu einem Handgemenge gekommen. Verletzte habe es bei dem Vorfall keine gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen beide beteiligten Zweibeiner.