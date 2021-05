Auto geht nachts in Flammen auf: Feuerwehr muss erneut in Schafstädt löschen

Schafstädt/Halle (Saale) - Nach dem Brand eines Autos in Schafstädt (Saalekreis) ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Anwohner hatte in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.30 Uhr Flammen im Frontbereich des Fahrzeugs bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, so die Mitteilung der Polizei am Morgen.Die Einsatzkräfte konnten den Pkw Renault zwar zügig löschen, jedoch wird von einem Totalschaden ausgegangen, der im fünfstelligen Bereich liegen ...

Nach dem Brand eines Autos in Schafstädt (Saalekreis) ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Anwohner hatte in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.30 Uhr Flammen im Frontbereich des Fahrzeugs bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, so die Mitteilung der Polizei am Morgen.

Die Einsatzkräfte konnten den Pkw Renault zwar zügig löschen, jedoch wird von einem Totalschaden ausgegangen, der im fünfstelligen Bereich liegen dürfte.



Bereits in der Nacht zuvor war die Feuerwehr zu einem Löscheinsatz in die Saalekreisgemeinde gerufen worden. Ganz in der Nähe war eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. „Der Verdacht liegt nahe, dass es sich hier nicht um Zufall handelt“, sagte die Polizeisprecherin. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt. (mz/mad)