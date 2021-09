Bad Dürrenberg - Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist es in der Leunaer Straße in Bad Dürrenberg zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin auf eine 34-jährige Pkw-Fahrerin auf. Die 34-Jährige wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.