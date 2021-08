Auch im Saalekreis sind wegen Bahnstreik viele Züge ausgefallen

Merseburg/MZ - Gähnende Leere am Merseburger Bahnhof: Der am Mittwoch, 11. August, begonnene Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat tiefe Löcher in den regionalen Fahrplänen der Deutschen Bahn hinterlassen. In Sachsen-Anhalt seien alle Linien des Regionalverkehrs von den Aktionen betroffen, heißt es aus dem Unternehmen.

Von Merseburg aus ist vor allem die Verbindung nach Querfurt eingeschränkt. Zwar hieß es am Mittwochmorgen noch, dass die Regionalbahn (RB) 78 vormittags und nachmittags im Zwei-Stunden-Takt verkehren würde. Doch laut übereinstimmenden Aussagen zweier Mitarbeitender der Deutschen Bahn fuhren über den ganzen Tag hinweg nur zwei Züge von Merseburg nach Querfurt, einmal um 9.30 Uhr und dann noch einmal um 13.30 Uhr.

Viele Züge im Saalekreis sind wegen Bahnstreik ausgefallen

Für Donnerstag, 12. August, plant die Bahn dennoch weiterhin damit, die RB 78 „vormittags und nachmittags im Zwei-Stunden-Takt verkehren zu lassen“. Ob diese Planung eingehalten werden kann, ist allerdings derzeit noch nicht absehbar. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn sagte am Mittwoch, man könne ob der Streiksituation aktuell nur circa eine Stunde vorausplanen.

Auch der Saale-Express (RE 18) zwischen Halle und Jena verkehrt durch den Streik eingeschränkt. Die Deutsche Bahn plant, diese Strecke bis zum Streikende am Freitag alle vier Stunden zu bedienen. Reisende von Merseburg nach Halle können aber die Verbindung des privaten Bahnunternehmens Abellio nutzen, das nicht vom Streik betroffen ist.