Ärger um dreckige Straße im Weida-Land

Gemeinderäte sehen Kreis und Betreiber eines Steinbruchs in der Pflicht.

Alberstedt/Farnstädt/MZ - Eine stark verschmutzte Fahrbahn sorgt im Weida-Land für Ärger. „Es sieht aus wie ein Feldweg, ist aber eine Straße“, beschreibt Gemeinderätin Anja Beyer-Würtemberg (parteilos) die Bilder, die sie von der Verbindung von Alberstedt nach Farnstädt geschickt hat. Zu sehen ist darauf ein Lkw auf matschigem Untergrund. Das Problem bestehe mittlerweile seit mindestens zwei Wochen, klagt die Alberstedterin. Sie sieht die Verkehrssicherheit gefährdet.

Als Verursacher der Verschmutzung nennt Beyer-Würtemberg Lastwagen, die aus dem Steinbruch Farnstädt kommen. Der gehört der DBF Baustoff GmbH, einer Tochter der Bares GmbH aus dem Mansfeld. Torsten Fritzsche, ebenfalls Gemeinderat, hat mit dem Betreiber in dieser Woche telefoniert und berichtet, dass das Unternehmen am Donnerstag versucht habe, die Straße zu reinigen. Doch eine Trockenreinigung bringe nicht viel. Der Farnstädter erzählt, dass er in der Angelegenheit auch bereits Kontakt zur Polizei, zum Ordnungsamt des Weida-Landes, der Landesstraßenbaubehörde und dem Straßenverkehrsamt des Kreises hatte.

Kreis verweist auf Betreiber

Letztes ist zuständig, da die Strecke von Alberstedt nach Farnstädt eine Kreisstraße ist. Aus Merseburg hieß es auf Anfrage: Das Problem der verschmutzten Fahrbahn sei bekannt: „Der augenscheinliche Verursacher wurde auf seine Pflicht zur Straßenreinigung hingewiesen und aufgefordert, insbesondere bei den jetzigen widrigen Witterungsverhältnissen sicherzustellen, dass eine bedarfsgerechte, regelmäßige Reinigung der Straße erfolgt.“ Außerdem lasse man das Warnzeichen „Achtung – Verschmutzte Fahrbahn“ aufstellen.

Aus Sicht von Fritzsche reicht das nicht. Das Verschmutzungsproblem trete eigentlich jedes Jahr auf, wenn das Wetter feuchter werde. „Es würde nur helfen, wenn es beim Steinbruch eine Radwaschanlage oder Ähnliches gebe. Aber der Betreiber sagt, dass er keine Auflage habe, die zu installieren“, hadert der Gemeinderat. Der Kreis antwortet auf die Frage, welche Schritte unternommen wurden oder werden, um die Verschmutzung zu verringern: Die Frage müsse dem Verursacher gestellt werden. Der Betreiber äußerte sich am Freitag allerdings nicht zur Situation. Fritzsche nimmt das gelassen: „Wir werden weiter Druck machen. Denn so kann es nicht weitergehen.“