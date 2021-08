Angeln ohne eigenes Gewässer: Wo sich die Mitglieder von „Hecht Mücheln“ ihre Brocken schnappen

Wolfgang Meier, Vorsitzender vom Angelsportverein ?Hecht Mücheln?, am Teich in Braunsbedra

Braunsbedra/Mücheln/MZ - Wolfgang Meier hatte am Ufer vom Parkteich in Braunsbedra am Samstagabend einen Campingstuhl aufgestellt. Links daneben war auf einem Ständer eine seiner Angelruten positioniert. An einer zweiten bereitete der amtierende 1. Vorsitzende vom Angelsportverein (ASV) „Hecht Mücheln“ gerade einen Köder vor, wickelte dabei einen Tauwurm um den Haken. Dann warf er die Angelleine aus, legte die Rute auf einen weiteren mit Bissanzeiger ausgestatteten Ständer rechts neben seinem Stuhl ab.

Angeln wird durch Corona ein beliebtes Hobby

Das Hobby Angeln hat viele Fans - durch die Corona-Pandemie sollen es noch mehr geworden sein. Über 40.000 Angler sind in Vereinen in Sachsen-Anhalt organisiert. Beim ASV „Hecht Mücheln“ sind es momentan rund 90, berichtete Wolfgang Meier, der mit den Vereinsmitgliedern Lothar Richter und Klaus-Dieter Schmidt am Samstagabend das Anglerglück am Teich in Braunsbedra versuchte.

Um legal zu fischen, muss man zunächst einen gültigen Fischereischein, auch Angelschein genannt, erwerben. Dafür muss eine Prüfung abgelegt werden. Der Schein wird dann von einer Behörde, im Saalekreis von der Unteren Fischereibehörde des Kreises, ausgestellt. Damit man die Angelrute auch auswerfen kann, benötigt man zusätzlich eine Fischereierlaubnis, eine Angelkarte, die zum Beispiel bei ortsansässigen Angelvereinen oder -verbänden erworben werden kann.

Manche Fische brauchen ein Mindestmaß

Er sei die vergangenen fünf Jahre nicht mehr hier in Braunsbedra am Teich zum Angeln gewesen, räumte der Müchelner Wolfgang Meier ein. Die Erfolgsaussichten auf einen Fang schätzte er beim Blick auf das Gewässer auch als ziemlich gering ein. „Zurzeit ist der Teich sehr mit Grünalgen bewachsen.“ Doch Meier weiß, dass beispielsweise Schleie und Karpfen hier gefangen werden können. „Garantiert gibt es einzelne Hechte, auch Aale und Welse dürften drin sein“, ergänzte der Müchelner.

Während sich an seinen Angelruten noch nichts tat, waren an der anderen Uferseite Klaus-Dieter Schmidt und sein Enkel Colin eifrig zu Gange. Den Fisch, den der 14-Jährige aus dem Wasser holte, warf er aber kurze Zeit später wieder rein. Er war zu klein. Für manche Fische gebe es ein Mindestmaß, um sie mitnehmen zu können, erklärte Wolfgang Meier. So müssten zum Beispiel Schleie mindestens 25 Zentimeter groß sein, Karpfen 35 und Hechte 50.

ASV „Hecht Mücheln“ soll Uferbereiche am Geiseltalsee mit sauber halten

Der Müchelner hatte am Teich in Braunsbedra kein Glück. „Die Fische haben mir nur die Würmer abgefressen.“ Klaus-Dieter Schmidt und sein Enkel hatten zumindest ein paar an der Angel. „Aber es waren nur kleine Fische“, konstatierte Schmidt als sie nach etwa zwei Stunden zusammengepackten. Sie würden demnächst wieder an der Saale fischen.

Wolfgang Meier sagte, er werde in dieser Woche wieder zum Angeln an die Kiesgrube bei Obhausen fahren. Das sei seine favorisierte Angelstelle. Kürzlich habe er da zwei schöne Schleie gefangen. „Dort ist das Wasser sehr, sehr klar“, sagte er und ergänzte: „,Da ich den Fisch auch gerne esse, den ich fange, gehe ich gerne dorthin.“

Der ASV „Hecht Mücheln“ hat kein eigenes Gewässer, erklärte Meier. Der Müchelner Verein sei jedoch vom Kreisangelverein beauftragt, ein paar Uferbereiche am Geiseltalsee mit sauber zu halten. „Dort machen wir unsere Arbeitseinsätze“, berichtete der Vorsitzende. Der nächste soll am 18. September stattfinden. Außerdem habe der Vorstand beschlossen, an diesem Tag auch seine Mitgliederversammlung mit Wahl durchzuführen. Ein neuer Vorstand wird benötigt. Der jetzige sei in die Jahre gekommen und werde spätestens am 31. Dezember 2021 zurücktreten.