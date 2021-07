Alter Trafoturm in Salzatals Ortsteil Wils wird zu Artenschutz-Hotel

Wils/MZ - Schon seit Jahren steht der alte Trafoturm des kleinen Dorfes Wils im Salzatal ungenutzt da. Vor ein paar Wochen wurde er jedoch eingerüstet. Und das hat einen guten Grund: Der leerstehende Bau soll vor dem Verfall gerettet und einer neuen Bestimmung zugeführt werden. „Nach der erfolgreichen Umgestaltung des Trafoturms in Zellewitz bei Könnern im vergangenen Jahr wollen wir in diesem Jahr nun auch im südlichen Teil des Naturparks ein derartiges Artenschutzquartier errichten“, sagt Oliver Arndt vom Verband Naturpark „Unteres Saaletal“, der seinen Sitz in Bernburg hat.

Man realisiere das innovative Artenschutz- und Umweltbildungsprojekt in Wils bei Schochwitz erneut in Kooperation mit dem Verein Artenschutz in Franken. Mit Unterstützung der Gemeinde Salzatal und der Postcode Lotterie entstehe eine lebendige „Stele der Biodiversität“.

Im Klartext heißt das: Nachdem der Turm gefunden wurde, wurde eine fachliche Bewertung vorgenommen, für welche Tierarten das Bauwerk potenziell einen Lebensraum darstellen könnte. „Bei solchen Bewertungen werden Arten ausgesucht, die gezielt durch die Turmumgestaltung gefördert werden sollen“, so Arndt. Für diese würden dann spezielle Einbauten im Turm stattfinden.

In Wils werden zunächst die Eingangstür erneuert und der Dachstuhl umgebaut. Im Dachstuhl entsteht eine Thermokammer für Fledermäuse. Durch das Anbringen von Fledermaus- und Brutvogelquartieren an der Außenfassade werden weitere Nistmöglichkeiten für unterschiedliche Arten geschaffen.

„Mit der Umsetzung wurde im Juni begonnen“, sagt Oliver Arndt. Auch nach außen soll sichtbar sein, welchen Zweck der einstige Trafoturm künftig hat, um das Thema Artenschutz einem breiten Publikum näher zu bringen. „Die Fassade wollen wir als Eye-Catcher gestalten. Das übernimmt der Artenschutz-Verein aus Franken. In Zellewitz prangt am Turm eine überdimensional große Fledermaus.“

Übrigens entstanden schon in den 1990er Jahren in einigen Orten des Naturparks „Unteres Saaletal“ in ausgedienten Gebäuden derartige Habitate für unterschiedliche Tierarten. Eins davon ist der Trafoturm im Gimritz. Damals entstand dort ein Schutzraum für Schleiereulen. Im vergangenen Jahr wurde der Gimritzer Turm vom Naturpark-Verband mit weiteren Nistkästen ausgestattet, so dass dort nun auch Turmfalken, Fledermäuse und Kleinvögel Quartier beziehen können. Im Oktober 2020 gestalteten Schüler des Burggymnasiums Wettin im Rahmen eines Kunstprojektes die Fassade. Außerdem wurde eine Informationstafel aufgestellt, auf der es Erklärungen zu den verschiedenen Tierarten gibt. Es ist eine Tafel mit Klappen, die den Klappen am Turm nachempfunden sind. So können Besucher schauen, welche Tiere hinter den Klappen wohnen.