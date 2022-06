Aktion Friedenstaube in Schafstädt: Tauben sollen Mut machen

Kinder aus der Gruppe der „Kobolde“ der Kita „Wolkenschäfchen“ in Schafstädt haben Tauben aus Sperrholz in ihren Lieblingsfarben bemalt. Sie stehen für Freundschaft und Gemeinschaft. Mit der Aktion Friedenstaube soll die Verbundenheit zu den Menschen in der Ukraine ausgedrückt werden.

Schafstädt/MZ - Zwei Tage haben die kleinen „Kobolde“ aus der Kita „Wolkenschäfchen“ in Schafstädt gebraucht. Dann endlich waren ihre kleinen Tauben fertig. Und jetzt strahlen sie in den Lieblingsfarben der Kinder - ganz bunt, blau, grün oder lachsfarben. In den nächsten Tagen sollen sie bei einem gemeinsamen Spaziergang zur evangelischen Kirche in Schafstädt gebracht und dort aufgehängt werden.