AfD-Kandidat Rüdiger Patzsch trott als Machertyp für Leuna an

Seit fast sieben Jahren ist Rüdiger Patzsch ehrenamtlicher Ortsbürgermeister von Zweimen. Nun strebt er den hauptamtlichen Posten in Leuna an.

Zweimen/MZ - Ist Rüdiger Patzsch derzeit bei der Stadt Leuna beschäftigt? Die Frage ist derzeit genauso spannend, wie die, ob er noch dem Stadtrat angehört? Grund ist in beiden Fällen ein Urteil des Bundesgerichtshofes, der die Kündigung des früheren Chefs des Abwasserbetriebs Luppe-Aue im Dezember für unrechtmäßig erklärte. Die Kommune muss den 64-Jährigen weiterbeschäftigen.

Als Stadtmitarbeiter dürfte er jedoch nicht zugleich im Stadtrat sitzen. Das Gremium beschloss daher kürzlich, dass Zweimens Ortsbürgermeister sein Mandat verliert. Doch das passiere erst, wenn ein höchstrichterliches Urteil gefallen sei, betont Patzsch, der bereits eine Klage angekündigt hat. Ohnehin scheut er keine juristischen Auseinandersetzungen mit der Stadt. Auch als die AfD Zensur im kommunalen Amtsblatt bemängelte, bestritt Patzsch den Rechtsweg.

Trotz des Erfolges vor dem Bundesgerichtshof will er den ihm von der Stadt angebotenen Posten beim Bauhof vorerst nicht antreten. Die Kommune schulde ihm noch Gehalt und Sozialleistungen für fünf Jahre, begründet er. Der AfD-Politiker ist allerdings optimistisch, dass die Rechtsstreitigkeiten bis zum Sommer beigelegt sind.

Dann, ab Juli, will er für die Stadt arbeiten – allerdings als Bürgermeister, auch wenn er am Ende der siebenjährigen Amtszeit bereits 71 wäre: „Ich bin der Meinung, dass ich gebraucht werde. Ich bin ein Machertyp. Redner hatten wir lang genug. Dadurch passiert nichts in der Stadt. Ich will das ändern“, erklärt Patzsch seine Motivation.

Dann folgt ein Satz, der angesichts Leunas Rufs als Krösus des Saalekreises überrascht. „Ich halte die Stadt für einen Sanierungsfall.“ Die Begründung: Leuna sei lange Zeit der Krösus gewesen, ja, aber nun nehme man in zwei Jahren 54 Millionen Euro Kredit auf. Eine Reaktion der Stadt auf ausbleibende Gewerbesteuern durch Raffineriestillstand und Corona bei zugleich hohen Umlageforderungen von Land und Kreis.

Doch Patzsch sieht langfristigere Probleme dahinter. „Wir leisten uns Dinge, die wir uns nicht leisten können.“ Als Beispiel nennt er die am Ende über 20 Millionen Euro teure Sanierung der Schwimmhalle oder die gut sechs Millionen Euro Zuschüsse für die kommunale Wohnungswirtschaft Leuna (WWL).

Eine GmbH müsse sich selbst finanzieren, findet der AfD-Bewerber, der sich als Fraktionschef im Stadtrat seit 2019 als scharfer Kritiker von Amtsinhaberin Dietlind Hagenau (parteilos) profiliert hat. Die WWL habe seit Jahren mit viel Leerstand zu kämpfen. „Gegebenenfalls muss man überlegen, ob man Blöcke abreißt. Sie stehen zu lassen, kostet ja Geld“, sagt Patzsch.

Auch jenseits der WWL-Unterstützung sieht der Bürgermeisterkandidat, der eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuer für den falschen Weg erachtet, ein „Riesensparpotenzial“. So würde er etwa bei den Ausgaben für Berater und Gutachten kürzen wollen. Auch hält er einen Neubau des Bauhofs Leuna nicht für notwendig. „Ja, das dortige Gebäude erfüllt nicht mehr heutige Standards. Aber man sollte lieber gucken, ob man nicht vorhandene Ressourcen, wie den Bauhof in Spergau, den man gegebenenfalls erweitern könne, nutzt, bevor man fünf Millionen Euro für einen Neubau ausgibt“, sagt Patzsch.

Mehr Macht für Leunaer Ortschaften

Ein Schwerpunkt seines Wahlkampfs, den er, der unter der Woche nach Berlin pendelt, vor allem über Internet und Plakate führen will, ist die Stärkung der Ortschaften. Der 64-Jährige beklagt, dass die einzige Entscheidung, die sein Ortschaftsrat noch fällen darf, die ist, wie er 7.000 Euro für Brauchtumspflege an Vereine verteilt. Ansonsten könnte er lediglich Empfehlungen an den Stadtrat abgeben.

Patzsch würde den Ortschaften aber gern Entscheidungsgewalt bei den Investitionen geben. Dafür schwebt ihm vor, einen erheblichen Anteil der jährlichen Investitionssumme den einzelnen Ortschaften zur Verfügung zu stellen, den diese für größere Ausgaben auch ansparen könnten. 150.000 bis 200.000 Euro pro Ort und Jahr sollten es sein, sagt der Kandidat und argumentiert: „Die Ortschaften können am besten einschätzen, was sie brauchen.“

Ein Teil des Geldes soll in Patzschs Plan aber auch in der Kernstadt verbleiben. Die solle künftig wieder eine Art Ortschaftsrat erhalten, denn derzeit würden ihre Belange direkt vom Stadtrat entschieden, fordert der Kandidat.

Apropos Stadtrat: In dem hatte die AfD-Fraktion schon zwei Mal den Antrag gestellt, dass Eltern von Kita- und Hortkindern nicht für Tage Beiträge bezahlen sollen, an denen ihr Nachwuchs krank oder im Urlaub war. Diese Forderung hat Patzsch in seine Bürgermeisterbewerbung übernommen. Zudem fordert er eine bessere Pflege des Grabensystems in der Aue, damit diese besser vor Hochwasser geschützt sind.

Rüdiger Patzsch: Zur Person

Rüdiger Patzsch ist der an Lebensjahren reichste Kandidat – nicht nur in Leuna, sondern bei allen fünf Wahlen im Saalekreis am 13. März. Seit 64 Jahren lebt der zweifache Vater in Zweimen. Sein Studium in Maschinenbau mit Schwerpunkt auf Kraftwerke absolvierte er in Senftenberg.

Ab dem Jahrtausendwechsel widmet er sich jedoch der Klärung. 16 Jahre führte er den Abwasserbetrieb Luppe-Aue. Bis die Stadt den Betrieb selbst übernahm und Rüdiger Patzsch kündigte – unzulässigerweise, wie nun feststeht. Der Maschinenbauer machte sich danach selbstständig, arbeitet aktuell als Bauleiter für ein Gaskraftwerk in Berlin.

Seine politische Karriere startete Patzsch 2014, als er in den Ortschaftsrat gewählt wurde. Ein Jahr später übernahm er den ehrenamtlichen Posten des Ortsbürgermeisters von Zweimen. 2019 zog er dann parteilos auf der Liste der AfD in den Stadtrat ein, leitet seither deren Fraktion. Aktuell ist sein Stadtratsmandat jedoch strittig. Zur Bürgermeisterwahl ist Patzsch nun auch in die AfD eingetreten.