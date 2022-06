AfD im Saalekreis übergibt 2.456 Unterschriften gegen die Impfpflicht

Mit dem sogenannten Bürgerantrag will sie erreichen, dass die Verwaltung das Gesetz nicht umsetzt. Ob das zulässig ist, ist fraglich.

Melanie Theuring übergab die Unterschriftenlisten an Kreistagschef Andrej Haufe.

Merseburg/MZ - Der Saalekreis soll die Umsetzung der Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen aussetzen und sich in einer Resolution gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht aussprechen. Diese Forderungen haben nun knapp 2.500 Einwohner des Saalekreises an den Kreistag gerichtet. Sie haben den Bürgerantrag, ein auf Kreisebene äußerst selten genutztes Instrument, der AfD unterzeichnet.

Die gesammelte Unterschriftenlisten übergab Melanie Theuring am Mittwoch an den Kreistagsvorsitzenden Andrej Haufe (CDU). Dieser hat den Ordner mittlerweile dem Landrat übergeben. Nun muss der Kreis, der kein eigenes Einwohnermeldeamt hat, mit Hilfe der Kommunen überprüfen, ob genügend Unterschriften tatsächlich von Bürgern des Kreises stammen. Sind 2.000 Signaturen gültig, müsste der Kreistag sich inhaltlich mit dem Antrag beschäftigen. Allerdings nur, wenn der zuvor noch eine weitere Hürde überspringt. Zunächst muss das Gremium prüfen, ob der Antrag überhaupt zulässig ist.

Zweifel an Zulässigkeit

Daran gab es zuletzt erhebliche Zweifel. Da die AfD auch in weiteren Kreisen Unterschriften sammelte, meldete sich Ende Januar das Landesverwaltungsamt von selbst zu Wort und erklärte, die Anträge seien rechtlich wohl unzulässig, weil Impfpflicht und Infektionsschutz nicht auf Kreis-, sondern auf Bundes- und Landesebene entschieden würden.

Auch Haufe erklärte nun, die Vorlagen, die das Rechtsamt gerade für den Kreisausschuss in zwei Wochen vorbereite, gingen von einer Unzulässigkeit des Antrags aus. Selbst AfD-Kreischef Hans-Thomas Tillschneider rechnet wohl mit dieser Einschätzung. Auf die Frage nach dem Ziel des Antrags antwortet er: „Wir zwingen die Behörden dazu, dass sie es für unzulässig halten. Damit geben sie sich die Blöße, weil sie die Debatte scheuen.“

AfD will weiter demonstrieren

Trotz demnächst anstehender Lockerungen, hält Tillschneider den Antrag inhaltlich für notwendig. „Die Pläne für eine Impfpflicht sind ja immer noch nicht in der Schublade verschwunden.“ Mit den 2.456 abgegebenen Signaturen verfehlte die AfD das von Tillschneider ausgegebene Ziel. Er hatte im Januar auf einer Demo in Querfurt erklärt, man wolle möglichst 4.000 Unterschriften sammeln.

Stichwort Querfurt. An den freitäglichen Coronademos dort will der AfD-Kreischef weiterhin festhalten, solange die Nachfrage der Bürger bestehe. „Die Gründe gehen ja nicht aus. Nun kommen die Energiepreise hinzu.“ In dieser Woche folgten dem AfD-Aufruf laut Polizei 300 Teilnehmer.