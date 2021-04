Adventszeit im Saalekreis: Welche Weihnachtsmärkte können stattfinden?

Es ist ein Thema, das gerade viel diskutiert wird: Kann es während der Coronapandemie Weihnachtsmärkte geben? Wenn ja, darf und sollte dort Alkohol ausgeschenkt werden? Die MZ nahm diese Diskussion zum Anlass, bei den Kommunen im südlichen Saalekreis nach dem Stand der Dinge zu fragen.

1. Merseburg:

In Merseburg ist man sich schon ziemlich sicher - vom 4. bis 13. Dezember wird die diesjährige Schlossweihnacht im benachbarten Schlossgarten stattfinden. „In den Schlosshof hätten wir nur 250 Leute reinlassen können. Im Schlossgarten sind 999 Personen zulässig“, erklärt Martin Wolter, der städtische Kulturamtsleiter und weist darauf hin, dass es auch dafür ein Hygienekonzept geben wird.

Wie das alles ablaufen könnte, werde man ja schon Ende Oktober austesten. „Denn unser Zauberfest findet ja ebenfalls im Schlossgarten und praktisch unter denselben Bedingungen statt. Das wird unsere Generalprobe.“ Das Kulturhistorische Museum wird nach derzeitigem Stand am ersten Dezemberwochenende den traditionellen Kunsthandwerkermarkt in der Hofstube veranstalten.

„Wir überlegen, ob wir gegenüber noch ein paar kleine Buden aufstellen, aber das ist alles noch nicht endgültig entschieden“, so Wolter. Auch die Frage, ob mit oder ohne Glühwein gefeiert wird, ist noch nicht geklärt. „Vielleicht gibt’s den Glühwein nur digital als Download“, scherzt Wolter.

2. Bad Lauchstädt:

Auch die Goethe-Stadt will trotz Corona am traditionellen Christkindl-Markt festhalten. Dieser soll vom 4. bis 13. Dezember im Kurpark stattfinden. Der Entwurf des Hygienekonzeptes sei mit dem Kreis besprochen, dieser habe bestätigt, dass die Stadt den Markt nach derzeitiger Verordnung durchführen könne, hieß es im Stadtrat.

Das Konzept sieht vor, dass sich im Bereich der Stände vor den Kolonnaden maximal 1.000 Besucher aufhalten dürfen. Dafür soll es Einlasskontrollen und ein Einbahnstraßensystem geben. Zudem gibt es in diesem Jahr nur Einweggeschirr, weil der Abwasch mit entsprechenden Temperaturen nicht gewährleistet werden kann. Ein Bühnenprogramm mit Musik soll zwar stattfinden, allerdings ohne große Attraktionen, die für Andrang sorgen würden.

3. Mücheln:

In Mücheln hatte sich der Stadtrat schon zur Durchführung des Adventsmarkts am 6. Dezember auf dem Markt bekannt. Im jüngsten Kulturausschuss stellte Gewerbeamtsleiter Ingo Gamlich das Hygienekonzept vor. Die Stände mehr über den Markt verteilt, auf der Bühne kein Kinderprogramm, dafür ein Auftritt des Kultur- und Heimatvereins, einer Gruppe Musiker der Geiseltaler Blasmusikanten und eines DJs, kein Feuerwerk, um Gruppenbildung zu vermeiden - diese und andere Eckpunkte stießen auf Zustimmung bei den Mitgliedern.

Diskutiert wurde speziell auch das Thema Alkohol, sprich Glühweinausschank. Ingo Gamlich sprach angesichts der steigenden Zahl von Infizierten von der Möglichkeit, dass das Land hier noch ein Verbot ausspricht. Er fragte in die Runde: „Kein Alkohol, kein Markt?“ Der Widerspruch war groß.

Weihnachten in Corona-Zeiten, da muss nicht nur über die Durchführung der Weihnachtsmärkte nachgedacht werden. Ein anderes Thema ist die Frage, was aus den Weihnachtsgottesdiensten am 24. Dezember wird, wo alle Kirchen normalerweise bis auf den letzten Platz gefüllt sind. Müssen da dieses Jahr Karten im Vorverkauf erworben werden? Sollten in den Orten vielleicht doppelte Gottesdienste angeboten werden, um jedem die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen? Die Müchelner Pfarrerin Tatjana Eggert spielt beispielsweise mit dem Gedanken, den Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel auf dem Markt durchzuführen. Darüber informierte die Verwaltung im jüngsten Kulturausschuss.

„Absagen ist keine Option“, fand Stadträtin Anna-Maria Wurzel klare Worte. Es gebe doch auch Tee und Kinderpunsch. Die Stadträte Peggy Nöckel und Christian Wolff schlossen sich ihr an. Den Adventsmarkt sollte man nicht am Alkohol festmachen, betonten beide. Man könne andere Möglichkeiten finden.

Nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen ist das Thema Weihnachtsmarkt gerade aktuell. In Langeneichstädt etwa gibt es laut dem Ortsbürgermeister Lutz Kloss (parteilos) bereits den Entschluss, ihn ebenfalls durchzuführen.

4. Braunsbedra:

In Braunsbedra ist zum Weihnachtsmarkt noch keine Entscheidung gefallen, sagte Bürgermeister Steffen Schmitz (CDU). „Wir müssen das erst noch intern diskutieren.“

5. Bad Dürrenberg:

Die Solestadt hält am jährlichen Adventszauber fest. „Wir wollen nicht auf diesen Jahresabschluss verzichten“, sagt Bürgermeister Christoph Schulze (CDU). Entschieden habe man sich nach einigen Gesprächen, dass der Adventszauber auf dem Platz vor dem Palmen- und Vogelhaus am Kurpark stattfinden wird.

So habe man im Zweifel auch die Möglichkeit, die Zugänge zu begrenzen, so Schulze. Welche Auflagen für die weihnachtliche Veranstaltung gelten, sei noch offen. Man warte die dann neu geltende Eindämmungsverordnung ab. „Wir passen uns ihr an.“

6. Leuna:

Auch die Einheitsgemeinde Leuna will auf den Weihnachtsmarkt nicht verzichten. Bürgermeisterin Dietlind Hagenau (parteilos) bestätigt, dass er nach derzeitigem Stand stattfinden soll. „Wir werden dafür jedoch eine größere Fläche nutzen.“ Derzeit laufen die Planungen dafür.

7. Querfurt:

Auch für den Weihnachtszauber am Wochenende vor Heiligabend stecken Landkreis, Stadt und die Veranstaltungsagentur schon in den Planungen. Nach Angaben von Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) sind die Verwaltungen unter anderem damit befasst, das dazugehörige Hygienekonzept zu erstellen und das Konzept der Veranstaltung insgesamt anzupassen.

Im selben Umfang wie gewohnt, werde der Weihnachtszauber sicher nicht möglich sein, meint er. Dennoch soll die Innenstadt wieder eine große Veranstaltungsbühne bilden. (mz)