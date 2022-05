Abwechslung pur im Eiscafé Al Capone in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ - Bunt sticht das Eis in der Verkaufstheke im Eiscafé Al Capone in Bad Dürrenberg ins Auge: Von hellen Pastelltönen über knallige Farben bis hin zum tiefschwarzen „Schwarze Vanille“ reicht die Farbpalette der 16 Sorten. „Unser Angebot wechselt wöchentlich“, erzählt Inhaber Guido Valenta. „Jede Woche gibt es etwas Neues, damit es nicht langweilig wird.“ Neu sei in dieser Woche um Beispiel die hellgrüne Sorte „Delta“ mit Avocado.