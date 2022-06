Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests spaltet Bürger im Saalekreis

Merseburg/Günthersdorf/MZ - Zur Mittagszeit stehen vor dem Testzentrum im Ladyaktiv an der Merseburger Bahnhofstraße mehrere Jugendliche und junge Erwachsene und warten auf ihr Ergebnis. Am Abend findet in Halle eine Party statt, zu der sie wollen – und für die braucht es einen tagesaktuellen negativen Test, den Nachweis des vollen Impfschutzes oder eine Bescheinigung, dass man bereits an Covid-19 erkrankt war und davon genesen ist.

